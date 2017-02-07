البنتاجون: داعش أنتج أسلحة كيميائية من غاز الخردل بجامعة الموصل

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واشنطن – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، الثلاثاء، أن فحوصات أكدت أن تنظيم الدولة الاسلامية داعش قد استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج اسلحة كيميائية تحتوي على عنصر الخردل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس إن فحص عينات أخذت من الموقع كشف أن مسلحي داعش استخدموا المختبرات الجامعية لإنتاج عنصر الخردل لاستخدامه لاحقا في إنتاج الأسلحة.

وأوضح ديفيس أن المادة المنتجة لا صلة لها بغاز الخردل الفتاك المستخدم منذ الحرب العالمية الاولى، لافتا إلى أنها “تتسبب بحكة في الجلد أكثر من كونها قاتلة”، مضيفا أن الوزارة لا تملك مؤشرا إلى أن هذا الغاز قد أدى إلى مقتل أي شخص.

وعبر المتحدث عن اعتقاده بأن التنظيم قد نقل أغلبية منشآت الإنتاج، وأنه “يتم تشغيلها على الأرجح في مكان آخر”، حسب قوله، بحسب ما أفادت به «وكالة الأنباء الفرنسية».