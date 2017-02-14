البنتاجون يرصد سفينة استطلاع روسية قرب السواحل الأمريكية

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واشنطن – أعلنت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن البنتاجون رصد، الثلاثاء، سفينة روسية كانت تقوم بأنشطة استطلاعية قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضحت القناة، نقلا عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “سفينة التجسس” تم رصدها وهي تتحرك على بعد 130 كيلومترا عن سواحل ولاية ديلافير بسرعة 10 عقدات بحرية (18.5 كيلومتر في الساعة).

وأشارت القناة إلى أن “هذا يعني أن السفينة كانت موجودة في المياه الدولية، حيث تبدأ الحدود البحرية للولايات المتحدة عند نقطة 12 ميلا بحريا (حوالي 22.2 كيلومتر)” عن سواحل البلاد.

ونقلت القناة عن مصدرها أن السفينة تحمل اسم “فيكتور ليونوف”، لافتة إلى أنها رُصدت قرب السواحل الأمريكية آخر مرة في شهر أبريل/نيسان من العام 2015.

وشدد المصدر على أن السفينة الروسية قادرة على اعتراض الرسائل والإشارات، بالإضافة إلى أنها تستطيع “قياس قدرات أجهزة السونار للقوات البحرية العسكرية الأمريكية”.

ولم تتخذ القوات البحرية الأمريكية والطيران التابع لها، حسب القناة، أي إجراءات خاصة بالتعامل مع السفينة الروسية.

وأوضحت القناة، نقلا عن المصدر، أن منطقة المحيط الأطلسي الواقعة قرب سواحل الولايات المتحدة تحتضن حاليا 4 سفن أمريكية، مشددة على أن طواقمها لم تتلق أوامر بإخماد أجهزة المراقبة في السفينة الروسية واعتراض رسائلها.

كما أشارت القناة إلى غياب حاملات الطائرلت الأمريكية قرب منطقة إبحار “فيكتور ليونوف”.

وقال المسؤول الأمريكي، تعليقا على هذا الحادث: “لسنا على قلق كبير، نحن نقوم بمجرد متابعة أنشطتها”.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن هذه المرة هي الأولى لظهور سفينة استطلاع روسية قرب السواحل الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي.

وتقول المعطيات الرسمية إن سفينة “فيكتور ليونوف” الاستطلاعية متوسطة الحجم بدأت خدمتها في القوات البحرية الروسية عام 1988 وتعمل حاليا في تشكيلة الأسطول الشمالي.

(وكالات)