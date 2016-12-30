البنتاغون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة

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واشنطن – أعلن مسؤول في البنتاغون أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة التنظيم الإرهابي.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشبكة سي إن إن “نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش”.

وأضاف “نفعل ما في مقدورنا” لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا إلى أن “هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا” و”سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه”.

وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاغون عموما الصمت حول موقعه وتحركاته.

لكن بيتر كوك قال إن البغدادي بات معزولا حاليا، إذ أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.

وأوضح أنه يصعب على البغدادي “العثور على مستشارين و(أشخاص) موثوقين يمكنه التحدث اليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين (…)”.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافاة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود الى القبض على البغدادي.

وكانت قيمة المكافأة سابقا عشرة ملايين دولار وقد أطلقتها الوزارة في العام 2011.

وقال مسؤول اميركي إن الولايات المتحدة كانت تملك “في الأسابيع الأخيرة” معلومات عن “تحركات” البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.

بقي البغدادي بعيدا عن الانظار وقتا طويلا، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائما إلى القيام بالدعاية.

لم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم داعش منذ إعلانه ما سماه بالخلافة بسوريا والعراق في يونيو 2014. وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من العناصر الإرهابية.

وتسري بين وقت اخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقه حوله، وفقا لـ«روسيا اليوم».