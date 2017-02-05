البنتاغون لم يكشف عن آلاف الضربات الجوية في العراق وسوريا

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واشنطن – ذكر موقع “ميليتري تايمز” الإلكتروني يوم الأحد، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تفصح عما يصل إلى آلاف الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي على مدى عدة سنوات في العراق وسوريا وأفغانستان ضد المتشددين في تلك الدول.

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة شنت العام الماضي 456 ضربة جوية على الأقل في أفغانستان، لم توثق في قاعدة بيانات القوات الجوية الأمريكية، ونفذت الضربات الجوية طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي.

ووفقاً للموقع الذي يصف نفسه بأنه مؤسسة إخبارية مستقلة فإن البيانات المنقوصة تعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2001.

ولم ترد وزارة الدفاع ولا الجيش على طلبات للتعليق، وفقا لـ«24».