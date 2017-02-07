البنك المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 26 مليار جنيه

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القاهرة – صرح رامى أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لشئون الاحتياطى اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك بات يغطي ما يقرب من 6 أشهر قادمة من احتياجات مصر من الواردات ؛ وذلك بعد زيادة الاحتياطى النقدى لأكثر من 26.36مليار دولار نهاية الشهر الماضى.

وأعلن البنك مطلع هذا الأسبوع ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 26.363 مليار دولار مقابل نحو 24.2 مليار دولار سجلها فى نهاية ديسمبر من العام الماضى 2016.

وقال أبوالنجا- فى تصريح نقلته وكالة بلومبرج العالمية- أن الأسابيع الماضية شهدت تزايدا واضحا فى حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية عبر أسواق الاسهم وأدوات الدخل الثابت، وهناك إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية.

ومن جهتها .. قالت الدكتورة نجلاء نزهى الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى للبحوث الاقتصادية أن الرصيد التراكمى لمشتريات المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ارتفع بنهاية ديسمبر الماضى إلى 10.2مليار جنيه مقابل 226 مليون جنيه فقط فى يناير 2016، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط».