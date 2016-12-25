البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بخسائر 9.6 مليار جنيه

رؤية

القاهرة – انخفضت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9.6 مليار جنيه، مغلقا عند 598.9 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.36% مغلقا عند مستوى 12251 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.7%، ليصل إلى 453 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.42% ليصل إلى 1084نقطة.

سجلت قيمة التداولات نحو 2.056 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 465.6 مليون سهم، تم تداولها من خلال 30,090 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 22.7 مليون جنيه للعرب، و3.527 مليون جنيه للأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين ال مصريين نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 550,7 مليون جنيه، وفقا لـ«المصري اليوم».