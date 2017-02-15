البورصة المصرية تخسر 6.7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

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القاهرة – خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6.7 مليارات جنيه في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 607.044 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12448 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11388 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 507 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، بحسب موقع “اليوم السابع”.