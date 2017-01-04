البورصة المصرية تربح 6.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

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القاهرة – ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6.5 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 609،413 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.47 % ليغلق عند مستوى 12608 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.03 % ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 1.87 % ليغلق عند مستوى 12778 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.27 % ليغلق عند مستوى 465 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.50 % ليغلق عند مستوى 1111 نقطة، بحسب موقع “المصري اليوم”.