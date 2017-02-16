البورصة المصرية تربح 8.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

رؤية

القاهرة – ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 8.3 مليار جنيه، في ختام تعاملات، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 615.323 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12651 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 11636 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 512 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة، بحسب موقع “اليوم السابع”.