البورصة المصرية: 1.8 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب منذ بداية العام

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القاهرة – سجل الأجانب “غير العرب” صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1784.48 مليون جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 65.52 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب “غير العرب” صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 191.09 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 46.74 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.15% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.96%، والعرب على 8.89% خلال اﻷسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 42.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.77%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 11.94 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقا لـ«اليوم السابع».