البيت الأبيض: إضافة السعودية ومصر إلى «حظر الدخول» يتوقف على أمننا

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واشنطن – أكد البيت الأبيض، الأحد، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دخول مواطني 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة قد يشمل قريبا دولا أخرى.

وقال كبير مسؤولي البيت الأبيض، راينس بريباس، في تصريحات لشبكة “NBC” التلفزيونية، ردا على سؤال حول احتمال إضافة السعودية ومصر وباكستان في قائمة الدول، التي منع ترامب دخول مواطنيها إلى أمريكا، إن المعيار في هذه المسألة “هو أمن الولايات المتحدة”.

وأضاف بريباس: “قد نحتاج إلى إضافة دول أخرى إلى الأمر التنفيذي في المستقبل، ولكن لكي نتمكن من فعل ذلك بشكل سريع.. بدأنا بهذه الدول السبع”.

وكان الرئيس الأمريكي وقع، يوم الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما شدد هذا الأمر التنفيذي بعض قواعد الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة بالنسبة لمواطني الدول الأخرى.

وأثار مرسوم الرئيس الأمريكي إدانة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، ولا سيما من قبل الدول التي استهدفها الأمر التنفيذي هذا.

ويعد هذا الأمر التنفيذي، بالتالي، ثالث مرسوم خاص بقواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة يصدق عليه ترامب خلال الأسبوع الجاري.

ووقع الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، على مرسومين الغرض منهما تشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية.

وينص المرسوم الأول على بناء جدار كبير على الحدود الجنوبية للبلاد(مع المكسيك)، فيما يخص الثاني “تعزيز الأمن العام داخل البلاد” وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة، وفقا لـ«روسيا اليوم».