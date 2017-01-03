البيت الأبيض: «ترامب» قد يعلن قراراته عبر «تويتر»

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واشنطن – توقع شون سبايسر الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ناطقًا باسم البيت الأبيض، أن يستخدم ترامب حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للإعلان عن قراراته السياسية الكبرى.

ووفقًا لراديو «سوا» الأمريكي، قال سبايسر، اليوم الثلاثاء، إن وجود 45 مليون متابع للرئيس ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أمر يخيف وسائل الإعلام الأمريكية.

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض أن ترامب لا يحتاج إلى أن يمرر تعليقاته وتصريحاته إلى الناس عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب يحصل على النتائج حين يغرد.

وكان خبراء السياسة الخارجية قد انتقدوا ترامب حين قال الشهر الماضي عبر حسابه في (تويتر)، “إن على أمريكا أن تعزز وتوسع قدراتها النووية بشكل كبير”.