البيت الأبيض: قادة المخابرات الأمريكية سيكونون أعضاء بحكومة «ترامب»

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واشنطن – قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن مدير المخابرات القومية ومدير المخابرات المركزية سيكونان عضوين بمجلس وزراء الرئيس دونالد ترامب.

وصدق مجلس الشيوخ بالفعل على تعيين عضو الكونغرس السابق مايك بومبيو مديراً للمخابرات المركزية لكن ترشيح السناتور السابق دان كوتس لقيادة المخابرات القومية لا يزال ينتظر تصديق المجلس.

يأتي القرار بحسب «رويترز» عقب جدل سياسي بشأن قرار لترامب بعدم جعل مدير المخابرات القومية ورئيس هيئة الأركان المشتركة عضوين دائمين بلجنة المديرين وهي هيئة رئيسية لصنع القرار في البيت الأبيض.