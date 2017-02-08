البيت الأبيض: قادة المخابرات الأمريكية سيكونون أعضاء بحكومة «ترامب»

دونالد ترامب

رؤية

واشنطن – قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن مدير المخابرات القومية ومدير المخابرات المركزية سيكونان عضوين بمجلس وزراء الرئيس دونالد ترامب.

يأتي القرار بحسب «رويترز» عقب جدل سياسي بشأن قرار لترامب بعدم جعل مدير المخابرات القومية ورئيس هيئة الأركان المشتركة عضوين دائمين بلجنة المديرين وهي هيئة رئيسية لصنع القرار في البيت الأبيض.

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