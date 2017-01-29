البيت الأبيض: مرسوم ترامب لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء

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واشنطن – أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دخول مواطني 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء.

وردا على سؤال حول تقارير إعلامية أفادت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، الجمعة، يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء (Green Card) خلافا لتوصيات وزارة الأمن القومي، أكد كبير مسؤولي البيت الأبيض، راينس بريباس، في تصريحات تلفزيونية لشبكة “NBC“، أن الحظر “لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء”.

وأضاف بريباس: “نحن لم ننظر بعد في هيكلة وزارة الأمن القومي، وبالنسبة لحاملي البطاقة الخضراء، فإن القرار لا يؤثر فيهم”.

كما شدد بريباس، في الوقت ذاته، على أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول التي استهدفها القرار، وبضمنهم المواطنون الأمريكيون، سيخضعون لمزيد من التدقيق.

وأوضح كبير مسؤولي البيت الأبيض: “أعتقد أنك إذا كنت مواطنا أمريكيا تكرر زيارة ليبيا، فمن المرجح أن تخضع لمزيد من التحقيق عند وصولك إلى المطار”.

ونفى كبير المسؤولين في البيت الأبيض، بالتالي، ما أعلنته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق، عن شمول مرسوم ترامب لحائزي البطاقة الخضراء.

يذكر أن هذه الوثيقة (Green Card) تصدرها وزارة الأمن القومي الأمريكية وتسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل على الأراضي الأمريكية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم وقانوني في البلاد، وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية الأمريكية، وفقا لـ«روسيا اليوم».