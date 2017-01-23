البيت الأبيض يحرم الإسبان من تصفح موقعه بلغتهم الأم

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واشنطن – أثار قرار البيت الأبيض بإغلاق نسخة موقعه الناطقة باللغة الإسبانية جدلًا واسعًا وحظي بانتقاد شديد في إسبانيا.

ووصف رئيس الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية داريو فيليانويفا هذه الخطوة بالسلبية، معتبرا إياها تقهقرا كبيرا، حسب تعبيره.

وقال فيليانويفا في حديث لإذاعة “CADENA SER” الإسبانية، اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تحرم مواطني الولايات المتحدة الناطقين باللغة الإسبانية من الحصول على معلومات خاصة بقرارات متخذة من قبل الحكومة الأمريكية، معتبرا أنه لايمكن تجاهل وجود اللغة الإسبانية في الولايات المتحدة حيث يتجاوز عدد الناطقين بها 50 مليونا.

وأكد فيليانويفا أن الموقع الإلكتروني للأكاديمية الملكية للغة الإسبانية تلقى العام الماضي زهاء 32 مليون طلب من أراضي الولايات المتحدة، التي لا يعترف دستورها بوجود أي لغة رسمية في البلاد.

من جهته شدد وزير العدل الإسباني رفائيل كاتالا على ضرورة أن يحمي سكان العالم الإسبان لغتهم الأم من مثل تلك التحديات التي بات يواجهها ممثلو المجتمع الأمريكي من أصول إسبانية في الآونة الأخيرة.

كما أدان حزب الشعب الحاكم في إسبانيا إيقاف عمل النسخة الإسبانية لموقع البيت الأبيض.

وفي هذا السياق أعلن خافيير ماتورو، ممثل الحزب، أن “هذا الأمر يشكل مسألة مهمة لأن تشريعات الولايات المتحدة لا تنص على وجود أي لغة رسمية في البلاد”.

يذكر أنه بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة تم من موقع البيت الأبيض حذف زر كان يسمح لزائريه بمشاهدة محتواه باللغة الإسبانية. وعلاوة على ذلك، أزيلت من الموقع أقسام مكرسة لموضوع حماية البيئة وحقوق المثليين.