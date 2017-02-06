التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا.. اتفاق يتحدى «حمائية ترامب»

كتب – حسام عيد

تسعى أوروبا إلى إحياء محادثات التجارة الحرة مع دول الخليج لمواجهة التزايد «المقلق» للاتجاهات الحمائية من جانب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وكانت محادثات التجارة الحرة التي بدأت قبل نحو 30 عامًا بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والاتحاد الأوروبي توقفت منذ عام 2008، لكن الأمور اختلفت اليوم مع “الزخم السياسي” المؤيد للمفاوضات.

تضاعف التبادل التجاري

حرصت دول الخليج العربي منذ تأسيس مجلس التعاون على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من إمكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة.

وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خمس مرات خلال العقدين الماضيين لبيلغ 155.5 مليار يورو في 2015، حيث تنمو التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بمعدل سنوي بنحو 6.5%.

وترتكز صادرات الاتحاد الأوروبي لدول الخليج على المنتجات الصناعية بنسبة 91%، ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول الخليج، إذ يستحوذ على 14.7% من حجم التجارة الخارجية.

تجارة حرة ضد الحمائية

منحت السياسات الحمائية التي شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيقها دفعا لجهود التجارة الحرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل بناء علاقات وشراكات قائمة على التجارة المفتوحة.

وبالفعل رأى الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون خير شريك لتأسيس تحالف قوي ضد «حمائية» ترامب، وأعلن عزمه استئناف محادثات التجارة الحرة.

وتتزايد الحماية في الدول المتقدمة اقتصاديا ومن بينها الولايات المتحدة، حيث أصبحت العولمة تعتبر وبشكل متزايد مسؤولة عن خروج الوظائف وتدهور مستويات المعيشة، لكن الفوائد تأتي من زيادة التجارة.

الاقتصادات الخليجية طموحة

اليوم، أولى قادة دول المجلس، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون، حيث تبنوا رؤى استراتيجية طموحة للنهوض باقتصاداتهم حتى عام 2030، واتخذوا خطوات هامة لتعزيز مسيرة التعاون من بينها إنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون.

وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي، تركز دول المجلس على مجال الاستثمارات باعتباره رافدا مهما من روافد النمو الاقتصادي، وتطوير الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات.

وشجعت دول المجلس الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية، وتجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، كما تجاوزت قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنويا.

وتستعد دول المجلس لاستقبال حدثين عالميين مهمين وهما معرض إكسبو الدولي عام 2020، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا بأن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة.

وهذا سيزيد من احتمالات استئناف محادثات التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي.

الخليج «شريك قوي»

ربما يخلق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي عددًا من المكاسب التي يمكن وصفها بـ«الضخمة»، لدول الخليج، أولها تحسين شروط الاستثمار والتفاوض مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ففي السابق كانت دول الخليج لا تستطيع التفاوض مع أي دولة، ولهذا كان النقاش دائما ما يكون سلبيًا منذ عام 1985، قبل نشأة منطقة اليورو، وأيا كان سيصب الاستثمار في النهاية داخل الاتحاد الأوروبي، ولهذا لم تكن دول الخليج قادرة على التفاوض بشكل حازم مع كل دولة على حدة.

وبهذا الانفصال سيصبح الاتحاد الأوروبي أضعف مما سبق وبريطانيا كذلك، ما يحسن من شروط التفاوض والاستثمار، حيث ستصبح أوروبا في المرتبة الرابعة بين أقوى الاقتصادات العالمية وبريطانيا في المرتبة الخامسة.

والمكسب الثاني هو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وبريطانيا، وربما تجد دول الخليج ممثلة في مجلس التعاون الخليجي الفرص سانحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما، خاصة مع حاجة بريطانيا لملء الفراغ الذي ستخلفه مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ورأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في دول الخليج شريك اقتصادي موثوق لتعوض به آثار غياب الشريك الأوروبي بعد خروجها منه، حيث تعد دول مجلس التعاون أكبر مستثمر في بريطانيا، وثاني أكبر سوق تصدير خارج أوروبا، وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع العلاقة في السنوات المقبلة.

وبلغت الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه استرليني (نحو 16.5 مليار دولار) في 2014.

أيضا سينتج عن الانفصال خفض قيمة اليورو والجنيه الإسترليني معًا، وهو ما سيؤدي لمكسبين مهمين لدول الخليج، الأول خفض تكلفة الوارادت الأوروبية والبريطانية، وهو أيضا ما سيؤدي لخفض مستويات التضخم خليجيا.

المكسب الخامس لدول الخليج هو الفرص الاستثمارية التي سيخلفها خروج بريطانيا من أوروبا، حيث من المتوقع أن تنخفض العقارات بنسبة قد تصل إلى 20%، وسيخرج أو يتعثر عديد من الشركات من بريطانيا، ما يخلق فرصا استثمارية ضخمة سواء للحكومات الخليجية أو المستثمرين الخليجيين، خاصة في ظل تنافس كل من أوروبا والمملكة المتحدة على تقديم الفرص الأفضل للمستثمر الخليجي.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وتقول الحكومة البريطانية إن هناك فرصاً تقدر قيمتها بـ 30 مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية للاستثمار في 15 مجالاً مختلفاً في الخليج، خلال السنوات الخمسة المقبلة.