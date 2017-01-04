التحالف الدولي يزيد عدد مستشاريه في الموصل

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بغداد – أعلن التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الأربعاء، زيادة عدد مستشاريه العسكريين في الموصل، في وقت أعلنت القوات العراقية عن تحقيق مزيد من التقدم في المرحلة الثانية من تحرير المدينة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم التحالف جون دوريان الذي كان يتحدث عبر الدائرة المغلقة من بغداد أن التحالف رفع إلى 450 عدد المستشارين العسكريين، مشيرا إلى أنهم انتشروا “في الأسبوعين الأخيرين” في الموصل، وفقًا لما أوردته «وكالة الأنباء الفرنسية، أ ف ب».

وأشار دوريان أن زيادة عدد المستشارين يندرج في إطار “سلسلة إجراءات” اتخذت “لتسريع” تقدم القوات العراقية، لافتا إلى أن هؤلاء المستشارين يبقون عادة “خلف خط الجبهة”، لكنهم دخلوا مرارا المدينة نفسها.

وكان الجيش العراقي قد بدأ في 29 ديسمبر المرحلة الثانية من معركة تحرير الموصل من قبضة داعش، وذلك بعد توقف دام أسبوعين. وأطلق الجيش عملية استعادة المدينة في الـ17 من أكتوبر.