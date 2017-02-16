التحالف العربي: سنحقق بمزاعم استهداف مقر عزاء في اليمن

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الرياض – أفاد بيان صادر عن «التحالف العربي» لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بأنه سيتم التحقق من المزاعم التي أوردتها تقارير إعلامية عن تنفيذ هجوم بالطائرات على موقع للعزاء في اليمن .

وقال البيان بحسب «العربية»: «اطلعنا على التقارير الإعلامية بشأن مزاعم ميليشيا الحوثي حول مقتل مدنيين في قصف طال أحد المساكن مساء البارحة قرب العاصمة صنعاء، وسنتحقق من صحة تلك المزاعم وسنزود وسائل الإعلام بأي معلومات تردنا».

وأكد التحالف أن هناك مواجهات عسكرية قائمة منذ أيام بين قوات الجيش اليمني والميليشيات «الحوثية» في تلك المنطقة.

وكانت وسائل إعلام تحدث، اليوم الخميس، عن مقتل 6 نساء وإصابة 10 أخريات في قصف لـ«التحالف العربي»، أمس الأربعاء، استهدف تجمع عزاء بمديرية أرحب، شمال صنعاء، بينما قال مصدر محلي إن من بين الجرحى أطفالا، وإن عمليات البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة، وإن الحصيلة مرجحة للازدياد.

كما ذكر شهود عيان أن الغارة التي شنتها مقاتلات «التحالف العربي» استهدفت منزلا كانت تقام فيه مراسم عزاء خاصة بالنساء بقرية شراع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من النساء والأطفال، مؤكدين عدم وجود أي مواقع عسكرية بالقرب من المنطقة التي تم استهدافها.