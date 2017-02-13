التراث الصوفي والأساطير في «البساط الفيروزي»

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القاهرة- استغرق الكاتب المصري أحمد الزناتي، في كتابة روايته “البساط الفيروزي: في ذكر ما جرى ليونس السمان” الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي، نحو أربع سنوات قضى منها سنتين في البحث والسفر.

وفاز الزناتي (38 عاما) بالمركز الأول في فرع الرواية الذي شاركت في المنافسة عليه 75 رواية من مختلف الدول العربية.

وقال الزناتي “كان العمل من أجل المتعة الشخصية.. متعة البحث والمعرفة والاكتشاف. بدأت الرواية منذ أربع سنوات وقضيت قرابة سنتين في البحث والتفتيش في التراث الصوفي والعرفاني القديم والأساطير الفارسية والغربية.”

وأضاف “كنت أفتش عن ‘بطل أسطوري‘ يتشابه مصيره مع مصير بطل الرواية كما خططت له. سافرت وراء مخطوطات نادرة تتصل بموضوع الرواية. ذهبت إلى بيروت واسطنبول واستغرقت عملية الكتابة سنتين تقريبا ما بين حذف وإضافة وتنقيح.”

وتابع في مقابلة في وكالة «رويترز»: “بدت لي الرواية لا نهائية وكان علي في لحظة معينة الانتهاء منها وإلا ستقضي علي لأنها شغلت كل تفكيري.”

وتتناول رواية (البساط الفيروزي: في ذكر ما جرى ليونس السمان) رحلة يونس سعيد أبو الخير الذي يسافر إلى النمسا للدراسة بعد وفاة أمه حيث يعثر هناك على مخطوط قديم بمحض الصدفة ويقوده السير وراء المخطوط إلى مفاجأة.

وقال الزناتي الذي درس الأدب الألماني والإنجليزي قبل التحول إلى دراسة إدارة الأعمال التي نال فيها درجة الماجستير إن جائزة الشارقة للإبداع العربي هي أول جائزة يفوز بها رغم انغماسه في الكتابة منذ الصغر.

وقال “بدأت الكتابة في مرحلة مبكرة.. كنت أكتب قصصا خيالية حول مغامراتي أنا وأخي في غرف المنزل أو على بسطة السلم ونحن نلعب. طالما تأثرت بجزيرة الكنز لروبرت لويس ستيفنسون ومغامرات أليس في بلاد العجائب وأردت تقليدها.”