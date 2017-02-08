التعاون الإسلامي: إسرائيل تقوض الجهود الدولية عبر شرعنة الاستيطان

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الرياض – عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدة أن ذلك يشكل تحديًا خطيرًا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334 الذي أدان هذه السياسات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها على الفور.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين أن هذا الإجراء الإسرائيلي الباطل يؤكد إمعان اسرائيل في سياساتها الأحادية بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري وتقويض الجهود السياسية الدولية والقضاء على فرص تحقيق رؤية حل الدولتين، بحسب وكالة «أنباء الإمارات».

وعبر الأمين العام عن إدانته للتصعيد العسكري على قطاع غزة محذرا من خطورة استمرار سياسات العدوان والاستيطان الإسرائيلي وتداعياتها على المنطقة داعيا المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لضمان تنفيذ قراراته ووضع حد لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي