«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي قرب متحف اللوفر

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الرياض – نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية أمنية في مدخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم السبت، عن استيائه لهذه الجريمة التي تحمل في طياتها وفقاً للتحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية بصمات العمل الإرهابي، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع فرنسا والشعب الفرنسي، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الإماراتية».

وجدد العثيمين موقف المنظمة الثابت والمبدئي الذي يدين جميع أشكال الجريمة والعنف والإرهاب، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

وكان مسلح بساطور هاجم صباح الجمعة دورية عسكرية بالقرب من متحف اللوفر، هاتفا “الله أكبر”، قبل أن يصاب بجروح خطيرة عندما أطلق جندي النار عليه، وهو الاعتداء الذي اعتبره رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف “إرهابيا”.