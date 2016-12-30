«التعاون الخليجي»: انضمام عُمان للتحالف الإسلامي خطوة «فعالة»

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الرياض – أكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اللواء ركن خليفة الكعبي، فعالية مشاركة عُمان في أنشطة دول المجلس العسكرية، والمشاركة في التمارين الدورية المشتركة، لافتاً إلى متانة العلاقة بين دول الخليج في مختلف المجالات.

وكانت وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان صحافي أمس (الخميس)، أنها قررت الانضمام إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، مضيفة: «وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح».

وقال البيان: «إن سلطنة عُمان ستبذل، وكما كانت على الدوام كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها».

وكان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تسلم رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد اللواء ركن الكعبي في تصريح لـ«الحياة» اللندنية، على أن انضمام عمان دليل على المنطلقات المشتركة لرفض كل ما يهدد أمن المنطقة.