«التعاون الخليجي» يدين الاعتداء الإرهابي على سفير الإمارات في أفغانستان

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الرياض – أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الارهابي الذي جرى اليوم على دار الضيافة لوالي مدينة قندهار الأفغانية والذي نجم عنه إصابة سفير الامارات لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية وعدد من الدبلوماسيين الاماراتيين الذين كانوا برفقته ووصفه بأنه عمل ارهابي جبان يتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والانسانية كافة .

و أعرب الزياني عن تضامن دول مجلس التعاون ومساندتها لدولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان الاسلامية تجاه هذه الجريمة الشنيعة التي جاءت في الوقت الذي كان فيه سفير الامارات في مهمة رسمية انسانية ضمن جهود دولة الامارات لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح الشعب الأفغاني الشقيق.

في سياق متصل، نددت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بالاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار وأسفر عن إصابة سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الإمارات لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين ومحافظ قندهار وأعربت عن خالص تمنياتها لهم بالشفاء العاجل .. منوهة بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تنمية أفغانستان.

ونقلت «وكالة أنباء البحرين» عن الوزارة تأكيدها تضامن مملكة البحرين التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها لترسيخ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة في حربها ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.

وجددت موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما تكن دوافعه ومبرراته والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية بما يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم.