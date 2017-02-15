التعديل الوزاري وتراجع الدولار في الصحف المصرية

إعداد – سهام عيد

القاهرة – سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة السياسية وكان أبرزها ألتعديل الوزاري، وهبوط سعر الدولار.

وجاءت الأخبار على النحو التالي:

الأهرام

9 وزراء جدد و4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط

عرض التعديل لأول مرة على «النواب» تطبيقا للدستور

مجلس النواب يوافق بالإجماع على التعديل الوزاري

9وزراء جدد في الحكومة.. و4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط

شريف إسماعيل: ضخ دماء وأفكار جديدة.. والتقيت ٥٠ مرشحا اعتذر منهم ١٦ لأسباب عائلية ونقد وسائل الإعلام

في جلسة تاريخية شهدت حضورا مكثفا من الاعضاء وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وافق مجلس النواب بالإجماع على التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف اسماعيل الذي شمل 9 حقائب وزارية، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

حيث تلا الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس أسماء الوزراء الجدد، وهم

د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا – وزير الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة – وزير شئون مجلس النواب

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

د. علي السيد علي مصيلحي – وزير التموين والتجارة

د. محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية

د. هالة حلمي السعيد يونس – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

تحت شعار «فرص واعدة للبترول والغاز في مصر» .. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجيبس 2017»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2017)، الذى يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الحالي، تحت شعار «فرص واعدة للبترول والغاز في مصر»، تشارك فيه كبرى الشركات العالمية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس قام بتفقد الأجنحة التى أقامتها الدول والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المؤتمر، حيث اطلع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مجال صناعة البترول والغاز، وأجرى حوارات مع رؤساء وممثلى الشركات العارضة تناولت سبل تعزيز أنشطتهم فى مصر وزيادة المساهمة في تنمية قطاع البترول والغاز.

كما استمع الرئيس إلى كلمتي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول، حيث أكدا اهتمام الدولة بتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلا عن مواصلة تطوير وتحديث هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات الجديدة، لا سيما فى مجال الغاز الطبيعي.

عون أمام الجامعة العربية: الإرهاب يشن حربا عالمية ونقف مع مصر ضد قوى الظلام

في أول زيارة لرئيس لبنانى لمقر الجامعة العربية، أكد العماد ميشال عون، أن الإرهاب يشن حربا عالمية تتستر بالدين وتستهدف تدمير الإرث الحضاري للمنطقة، وأوضح أن لبنان يقف مع مصر قلبا وقالبا فى حربها ضد قوى الظلام.

وقال عون ـ فى كلمته أمام مجلس الجامعة العربية ـ إن ميثاق الجامعة لو تم احترامه لتجنبت الأمة كثيرا من الويلات والحروب.

وأضاف أن الفكر الصهيونى نجح فى تحويل الحرب مع العرب إلى حرب عربية ـ عربية، تقوم على صراع طائفى يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل ما تبقى من الفلسطينيين لسكان يستأجرون الأرض ولا يملكونها.

من جانبه، رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بعون، ووجه التهنئة له على انتخابه رئيسا للبنان، لافتا إلى أن هذا الانتخاب وما صاحبه من توافق يعد علامة فارقة على طريق استقرار لبنان واستتباب أمنه.

الدولار يتراجع 45 قرشا .. حصيلة البنوك تتخطى 12 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف

قالت مصادر مصرفية للأهرام، إن حصيلة البنوك من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى أمس الأول، تخطت الـ 12 مليار دولار، مؤكدة أن قرار تحرير سعر الصرف نجح فى القضاء على السوق السوداء، وعودة التعاملات للقنوات الشرعية.

أضافت المصادر أن السوق يشهد حاليا تزاحم حائزى الدولار على البنوك والصرافة للتخلص منه، خاصة فى ظل التراجع المتواصل فى أسعاره والذى بلغ نحو 2.40 جنيه خلال أيام قليلة، موضحة أن التراجع المتواصل أصاب حائزى الورقة الخضراء بالهلع، لذلك سارعوا بالتخلص منه، خوفامن استمرار موجة الهبوط.

وشهدت أسعار الدولار أمس تراجعا جديدا، قدره 45 قرشا مقارنة بأسعار أمس الأول، ليسجل فى بعض البنوك 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع، وسط استمرار فى زيادة المعروض منه بالبنوك والصرافة.

الجمهورية

النواب وافق علي أسماء 9 مرشحين في التعديل الوزاري

عبدالعال: نؤرخ لمرحلة دستورية جديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي أسماء 9 مرشحين لحقائب وزارية. تضمنها الخطاب الوارد أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس. للتصويت علي منحهم الثقة.

شملت قائمة المرشحين في التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف اسماعيل كلا من:

د.عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرا لشئون مجلس النواب.

د.سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي.

د.علي السيد علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

د.محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرا للتنمية المحلية.

د.هالة حلمي السعيد يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.

د.خالد عاطف عبدالغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

د.طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

المهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرا للنقل.

تضمنت القائمة 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط. وهما:

د.محمد عبدالتواب حسن السيد نائبا لوزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعي.

د.مني محرز علي حسنين نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج.

د.صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد نائبا لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة.

د.صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نائبا لوزير التخطيط للاصلاح الاداري.

القبض على 8 تكفيريين وحرق وتدمير 7 مزارع حشيش وتدمير 4 عربات مفخخة

ألقت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني خلال عملية مداهمة البؤر الإرهابية بوسط سيناء وتنفيذ عدد من العمليات النوعية بجبل الحلال القبض علي 8 تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهم بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت وعدد من العبوات الناسفة ومجموعة من أجهزة الاتصال ومبلغ مالي كبير وتدمير عدد 2 مخزن وجد بأحدهما عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة والآخر يحتوي علي أكثر من 3 أطنان من نبات البانجو المخدر معدة للتوزيع وتدمير عربة مفخخة معدة لاستهداف قوات التأمين وكذا تدمير 3 عربات دفع رباعي و3 دراجات نارية بالاضافة إلي تدمير عدد من المباني والعشش التي تحتوي علي مواد إعاشة للعناصر التكفيرية بالاضافة إلي حرق وتدمير 7 مزارع لنبات الخشخاش.

هذا وتواصل قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني مداهمة البؤر الإرهابية والعمليات النوعية ضد العناصر التكفيرية وقطع طرق الامداد عنهم.

مصر تتحرك لاستعادة دورها العربي

شهد قصر الاتحادية، أمس، قمة مصرية لبنانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعماد ميشال عون، ناقشا خلالها مختلف أوضاع المنطقة العربية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والجماعات الظلامية والهجرة غير الشرعية والأوضاع في سوريا والعراق واليمن، ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات، ودعا عون الرئيس السيسى لزيارة لبنان.

وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً أعرب خلاله الرئيس السيسى عن أمله للرئيس ميشال عون فى نجاح مسيرة الدولة اللبنانية لتحقيق طموحات وآمال الشعب اللبنانى.

وقال إن مصر سعت دوماً للحفاظ على كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتواصلت على مدار الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساساً لحل الخلافات، كما كانت مصر من أولى الدول التى رحبت بقدرة اللبنانيين على التوصل إلى تسوية سياسية.

من جانبه قال عون: «تجمعنا علاقات تاريخية مع مصر ونحرص على تكثيف التعاون فى الفترة المقبلة»، وفى الوقت نفسه دعا عون مصر لإطلاق مبادرة إنقاذ عربية خاصة تجاه الأوضاع التى تحدث فى سوريا.

استقبل رئيس ووفد البرلمان العربي

السيسي: نتطلع لتعزيز التضامن ومواصلة العمل وزيادة الوعي والتوافق

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وعددا من أعضاء هيئة مكتب البرلمان بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الدكتور مشعل قدم في بداية اللقاء درع البرلمان العربي للرئيس مشيدا بالدعم الذي يلقاه البرلمان من كافة المؤسسات في مصر وعلي رأسها مجلس النواب.

اضاف المتحدث الرسمي ان الدكتور مشعل استعرض خلال اللقاء الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي عقد يوم 11 فبراير الجاري في مقر الجامعة العربية بالقاهرة مشيرا إلي ما تضمنته الوثيقة من تناول لمختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحظي باهتمام الشعوب العربية كما أكدت الوثيقة علي ادانة كافة الاعمال الارهابية الموجهة ضد الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة ودعت كافة الجهات والمؤسسات المعنية الاقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الارهاب وتمويله بالمال أو السلاح.

المصريون في أمريكا.. ترقب وخوف من «قرارات ترامب»

«كل يوم في الصباح أحذر أولادى من أن يقوموا بتعريف أنفسهم بأنهم مسلمون»، هكذا قالت أسوار ياسر، سيدة مصرية تقيم فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مضيفه أن قرار الرئيس الأمريكى «ترامب» لم يشمل المصريين، لكنه فتح باب العنف والعنصرية ضد العرب والمسلمين بشكل عام قائلة: «العنصريين حيفردوا عضلاتهم علينا».

وتابعت «أسوار»، فى حديثها لـ«المصرى اليوم»، «الرعب» أصبح منتشرًا لأن هناك متطرفين، رغم إقامتى فى ولاية كاليفورنيا التى يعتبر معظم سكانها «غير مؤيدين» لتولى ترامب حكم أمريكا، لكنى خائفة، وأرى أن حاملى الجنسيات غير الأمريكية ينظر إليهم على أنهم مواطنون درجة ثانية.

واعتبرت أن التخوف الأكبر من الوضع خاص بمن يحملون «الجرين كارد» فهل سيتمكنون من الحصول على مميزات هذا الكارد بعد القرارات التعسفية ضد الهجرة، لكون إتاحة «الجرين كارد» فرصة التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية بعد ٥ سنوات، وبالتالى الحصول على جواز سفر أمريكى، يستطيع المتقدم أن يشغل من خلاله أى وظيفة بأى شركة أو مؤسسة والتمتع بكل الحقوق المدنية للمواطن الأمريكى، عدا التصويت فى الانتخابات.

وتضيف «أسوار» أن التعسف سوف يصل لأصحاب الشركات الذين يريدون الحصول على فيزا «L-١»، وتمكن هذه الفيزا الشركات الأجنبية التى لا يوجد لها مقر فى الولايات المتحدة من إرسال أحد مدرائها التنفيذيين لإنشاء مكتب لهذه الشركة فى الولايات المتحدة، متمنية العودة إلى مصر مرة أخرى.

الدولار يواصل الهبوط.. ويسقط تحت الـ١٧ جنيهاً

واصل سعر الدولار الأمريكي انخفاضه، أمس، بالبنوك وشركات الصرافة، حيث سجل ١٦٫٩٩ جنيه فى البنك المصري الخليجي، وسط توقعات بمزيد من الهبوط. وقال مصدر مصرفى بالبنك المركزي المصري إن هناك إقبالا ملحوظا من المؤسسات الأجنبية على شراء أذون الخزانة والسندات المصرية أدوات الدين الحكومية فى مصر، لافتًا إلى أن هناك زخما ملحوظا بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، للتنازل عن الدولار وإقبال ملحوظ من البنوك على الشراء. وأرجع المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، تراجع الدولار إلى انكماش الطلب على السلع والاستيراد، مؤكدا أن انخفاض سعر العملة الأمريكية لا يشير إلى زيادة النمو والإنتاج المحلي.

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه متفائل من الوضع المصرفى فى مصر بعد ٣ أشهر من تطبيق القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحصيلة الدولارية

زادت في ظل استمرار انخفاض سعر الدولار مؤخرا، ولايزال الانخفاض مستمرا، ومن الممكن أن يستمر فى الانخفاض.

وأضاف، خلال افتتاحه فرع البنك الأهلى الجديد بمدينة أسوان، أمس، أن هناك عمليات تنازل كبيرة للغاية جرت من حائزى العملة، لأنهم تأكدوا أن السعر كان مبالغا فيه، وبالتالى فإن الوضع الحالى أفضل بكثير، خصوصًا بعد بدء المصريين بالخارج فى تحويل مدخراتهم من الدولار للجنيه المصرى، مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه هناك اهتمام كبير بالاستثمار من خلال صناديق الاستثمار العالمية، والدخول فى البورصة، خاصة بعد نجاح دورة السندات الحكومية والتى تم طرحها بـ٤ مليارات دولار وتم تغطيتها أكثر من ٣ مرات، ما يعزز من اهتمام المستثمرين بالاستثمار فى مصر.