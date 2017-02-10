التموين المصرية: صوامع المنحة الإماراتية تدخل الخدمة في 2018

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القاهرة – قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، كانت الوزارة مطالبة بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الهامة وفي مقدمتها القمح، مؤكدًا «تمكنا من توفير هذا الاحتياطي، ولدينا مخزون يكفي لمدة 4 أشهر».

وأضاف «عباس»، في برنامج «ممكن»، المذاع عبر «سي بي سي»، مساء الخميس، أنه بداية من العام المقبل ستدخل صوامع المنحة الأماراتية إلى الخدمة، وتبلغ سعتها التخزينية 1.5 مليون طن، بزيادة تتراوح من 30 إلى 40% من الصوامع الحالية، وعددها 25 صومعة جديدة.

وتابع: «الصوامع الجديدة تمكننا من الحفاظ على مخزون القمح، ومعالجته من أي ضرر يوجد، وحمايته من التعرض للحشرات، ومكافحتها بأحدث الأساليب العلمية، وتساعد في التعرف على مخزون الصوامع، كما تم توفير مركز لمراقبة المخزون».

وأكد أن التطوير بمجال صوامع القمح مازال مستمرًا، وذلك بالتسيق بين وزارتي التموين والزراعة.