الثوم يحسن مزاجك

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الثوم له فوائد صحية عديدة منها مكافحة نزلات البرد ويقلل ضغط الدم، كما أنه أيضاً يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن أثبتت الدراسات أيضاً أن له تأثير فعال في تحسين المزاج والحصول على ساعات نوم أفضل.

تقول الدراسات إن تناول الأطعمة التى تحتوى على الثوم وسيلة جيدة للحصول على ساعات نوم أفضل خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من التهابات فى الجهاز التنفسى العلوى فالثوم يساعد على تهدئة الممرات الأنفية المزدحمة أوكذلك الصدر.

كما تؤكد الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالثوم قبل النوم يساعد أيضاً الأشخاص اذلين يعانون من حمض الجزر أو ارتجاع المرىء.

تؤكد الدراسات أن تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يساعد على الحصول على نوم أفضل، كما ينصح الأطباء بإضافة فصوص من الثوم لزيادة فاعلية كوب الحليب.