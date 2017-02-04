الجالية المصرية بباريس تدين هجوم اللوفر الإرهابي ‎

رؤية – سحر رمزى

باريس – أدانت المنظمات والمؤسسات المصرية والجالية المصرية بفرنسا هجوم اللوفر الإرهابى الذى وقع بالامس حين هرع رجلاً يحمل سلاحاً أبيض نحو مجموعة من عناصر الجيش قرب اللوفر وهو يهتف “الله أكبر”.

وأصاب المهاجم أحد الجنود بجروح طفيفة قبل أن تتمكن القوات من تحييده بخمس رصاصات لتصيبه بجروح خطيرة، ولا زال بين الحياة والموت.

وقد أوضحت نيابة باريس في مؤتمر صحافي أن المهاجم، الذي يعتقد أنه مصري يبلغ من العمر 29 عاماً ودخل فرنسا في 26 يناير الماضي بتأشيرة سائح، وكان لديه تذكرة عودة غداً الأحد، وأسمه عبد الله رضا رفاعي الحماحي ابن اللواء شرطة السابق رضا الحماحمي ابن مدينة المطرية دقهلية.

وقد أكدت المنظمات المصرية عن ادانتها لأى عمل ارهابى، يهدف آثارة الرعب والاعتداء على الاشخاص والاوطان بأسم الدين.

وفى سياق آخر طالبت الجالية المصرية بفرنسا من السفارة المصرية بباريس أن تتابع التحقيقات مع سلطات المعنية، من منطلق أن هذا الشاب مصري ولا يقيم في فرنسا إذن هو يخضع لحماية السفارة المصرية في باريس، وكذلك وزارة الهجرة في مصر عليها متابعة التحقيقات باعتباره مغتربا مقيم في الخارج، وضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية الفرنسية قبل الإدانة بشكل رسمى. خاصة وان عواقب ذلك ستكون سيئة على الجالية المصرية فى فرنسا وفى مختلف دول اوروبا بصفته إرهابى مصرى الجنسية.

وكتب وليد الحريرى من الجالية المصرية بباريس على حسابه الخاص بالفيس بوك لقد أرسلت للسفير إيهاب بدوي طلب إلتماس بمخاطبة الخارجية للوقوف علي كل ملابسات الواقعة، وعلي إصدار بيان من السفارة بناء علي المتوافر لديها من معلومات ، وننتظر الحقيقة الكاملة التي تحويها كاميرات اللوڤر.

وأوضح الحريرى انه ولعدم توفر أي دليل مصور حتي الأن فأرجو أن نوحد مخاطبتنا للسفارة المصرية وللجهات الفرنسية المختصة لعرض ما لديهم من أدلة إدانة حتي نتيقن إننا أمام حادث إرهابي كما صرحت الداخلية الفرنسية ، هناك مطلب ملح لدور قوي وحاسم لنا ولسفارتنا أمام التأكد من تلك الواقعة التي تحمل بيانات وتصريحات مشوهة ،،وللجالية المصرية بفرنسا تكاتلوا من اجل الحقيقة.

وقد نشرت صحف فرنسية وعربية ومنها البوابة نيوز ما يفيد انها حصلت على تفاصيل جديدة عن المتهم في حادث مهاجمة متحف اللوفر بباريس، عبدالله رضا رفاعي الحمامي، وهو من مواليد 19 يونيو 1988 وتزوج عام 2014 وأنجب طفلا عام 2016، وكان يقطن في حي شرق المنصورة.

وكشف مصدر أن المتهم في حادث اللوفر تم تجنيده بتنظيم داعش الإرهابي من خلال مصريين آخرين في سوريا، وزار تركيا أكثر من مرة، ومن خلال تركيا التقى عناصر مصرية كانت موجودة في سوريا ضِمن تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن نشاط الشاب تحوَّل تمامًا بعد عام 2013 وأصبح له ميولٌ إخوانية ثم ميول متطرفة زادت بعد فترة زواجه، وكان يعمل بين القاهرة ودبي، مشيرًا إلى أن المتهم كان يتواصل ويحصل على التعليمات عبر أحد المواقع التابعة للتنظيم، تحديدًا من خلال شات روم.

وأضاف: “الشاب المتهم زار تركيا بحجة السياحة، وجلس هناك لمدة أسبوع وحصل على تعليمات العملية الأخيرة من دكتور مصري”، وهو ضمن خلية إرهابية تتكون من مصريين وتوانسة وسوريين، وعمل لفترة بإحدى الشركات في دبي، وكان يقوم بزيارة القاهرة في العطلات الصيفية.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ستحقق مع شقيق المتهم وعائلته في مصر، وإرسال التحقيقات إلى الجانب الفرنسي، وتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب بين مصر وفرنسا لتبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية، وأن المتهم سبق أن شارك في مظاهرات تابعة لتنظيم الإخوان، وجهاز الأمن الوطني يتولى حاليًّا جمع المعلومات، وسيبدأ تحقيقات موسَّعة حول القضية.