الجبير: متفقون مع واشنطن على وقف التدخلات الإيرانية

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الرياض – أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات عدة، أبرزها وقف التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” شأن أمريكي داخلي، وأن تبعاته ستطال الولايات المتحدة.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، قال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي يزور المملكة حالياً: “بحثنا مع الأمين العام ملفات سوريا، وليبيا، ومكافحة الإرهاب”.

ورداً على سؤال عن علاقة السعودية بالإدارة الأمريكية الجديدة، قال الجبير: “علاقة السعودية بالولايات المتحدة متميزة وتجاوزت العديد من التحديات”.

وفي سياق متصل، توقّع الجبير أن “تعيد إدارة ترامب النظر في قانون جاستا”، معتبراً أن هذا القانون “شأن أمريكي داخلي وتبعاته ستطال الولايات المتحدة”.

وفي الموضوع السوري، أوضح الجبير أن السعودية تدعم باستمرار “المعارضة السورية المعتدلة عسكرياً عبر التحالف الدولي”، مشدداً على أن للمعارضة السورية المعتدلة دوراً هاماً في الحرب على داعش والقاعدة. وتوقع أن “تؤدي مفاوضات جنيف لمرحلة انتقالية في سوريا”.

أما في الشأن اليمني، فذكّر الجبير بـ”إبرام أكثر من 70 اتفاقاً مع الحوثي وصالح ولم ينفذا أياً منها، ميليشيات الحوثي كانت على وشك إسقاط الحكومة، والشرعية اليمنية طلبت مساعدة التحالف العربي وفقا لقواعد الأمم المتحدة، وتدخلنا لإنقاذ الشرعية”، مذكّراً بأنها “جندت الأطفال وارتكبت جرائم حرب”.

واعتبر الجبير أن “كل جهود المبعوث الأممي في اليمن فشلت بسبب الحوثي وصالح”، مشدداً على أن “هناك حاجة ماسة لإنهاء معاناة الشعب اليمني في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح أن التحالف العربي يعمل “على خطة لإعادة بناء اليمن”. وأضاف: “رؤيتنا لليمن إيجابية ورؤية الانقلابيين سلبية، نحن نسعى لحل للأزمة اليمنية عبر المفاوضات”.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إن “هناك حاجة ماسة لإنهاء معاناة الشعب اليمني في أسرع وقت ممكن” ، مشيراً إلى أن “جولتي في المنطقة تهدف لمساعدة ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلي اليمن، في مهمته”، مؤكداً أن “ولد الشيخ أحمد يقوم بعمل مهني وحيادي في اليمن، ويحظى بدعمي الكامل”.