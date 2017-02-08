الجبير: مواقف السعودية وتركيا متطابقة حيال قضايا المنطقة

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الرياض – أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن هناك اتفاقا كاملًا بين الرياض وأنقرة فى وجهات النظر بشأن مجمل قضايا المنطقة.

وأضاف الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو، أن اجتماع المجلس التنسيقى بين البلدين كان مثمرًا، مضيفًا: توجد رغبة من الملك سلمان والرئيس أردوغان لتعزيز وتكثيف علاقات البلدين لخدمة لمصالح الشعبين.

وأعلن الوزير السعودى، أن اتفاق بلاده مع الجانب التركى بشأن التصدى لتدخلات إيران السلبية في المنطقة ورعايتها للإرهاب، لافتًا إلى أن تدخلات أيران وحزب الله ساهمت في تعقيد الوضع في سوريا ، بحسب «سكاي نيوز».

وأضاف الجبير أن بلاده تسعى للحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق طموحات شعبها.