الجزائر.. تدمير أكثر من 8 آلاف لغم خلال ديسمبر الجاري

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الجزائر – أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات متخصصة تابعة لسلاح «هندسة القتال» دمرت في شهر ديسمبر الجاري أكثر من 8000 لغم قديم مضاد للأفراد والدبابات بإقليم قطاعي العمليات لولايتي “تندوف” و”بشار” جنوبي الجزائر.

وذكرت الوزارة – في بيان، اليوم الأربعاء – أنه “في إطار الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مجال نزع الألغام وتطهير الشريط الحدودي، دمرت قوات متخصصة تابعة لسلاح هندسة القتال، خلال شهر ديسمبر الجاري، 8104 ألغام قديمة مضادة للأفراد والدبابات بإقليم القطاعين التابعين لولايتى تندوف وبشار (الناحية العسكرية الثالثة)”، بحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان أن “هذه العمليات التي تكتسي طابعا إنسانيًا وأمنيًا، سمحت بتطهير مساحة شاسعة من الأراضي في المناطق المذكورة لتساهم بذلك في التأمين المحكم للحدود”.