الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا

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الجزائر – قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف “نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وندعو الأطراف كافة إلى الالتزام به لفتح المجال لبدء المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يراعي المصلحة العليا لسوريا الشقيقة وشعبها”.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية»، أضاف “وإذ نذكر بموقف الجزائر الداعي منذ البداية إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية، فإننا ندعو الأشقاء السوريين والأطراف المعنية بالأزمة إلى تغليب لغة الحوار وترجيح نهج المصالحة الوطنية من أجل إيجاد مخرج يكفل الحفاظ على سيادة الشعب السوري واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه.