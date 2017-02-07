الجزائر تستقبل وفدا سياسيا ليبيا

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الجزائر – استقبلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، وفداً سياسيا يمثل أحزابا ليبية، بعد يومين من زيارة لوفد عسكري من قيادة عملية “البنيان المرصوص” وذلك في إطار وساطة تقوم بها السلطات لإطلاق حوار يفضي إلى اتفاق سياسي بين مختلف فرقاء الأزمة.

وقال بيان للخارجية الجزائرية، نشر على موقعها على الإنترنت أن “وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل أجرى لقاءا مع مع وفد ليبي هام يمثل تحالف الأحزاب السياسية الليبية بقيادة علي بشير زويك”.

وأضاف أن “مساهل أكد استعداد بلادنا لمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الاممي من أجل تسوية الأزمة الليبية”.

ولم يذكر البيان عدد أعضاء الوفد والأحزاب التي يمثلونها في ليبيا أو برنامج الزيارة.

ووفق ذات المصدر ذكّر الوزير “بأساسيات الموقف الثابت للجزائر التي تسعى من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للازمة في ليبيا من خلال حوار وطني يشمل جميع الأطراف الليبية بعيدا عن كل تدخل خارجي”.

وتابع “من جهتهم قدم أعضاء الوفد الليبي الذين أشادوا بجهود الجزائر من أجل التوصل إلى التسوية السياسية في إطار الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 عرضا حول الوضع السائد في بلدهم”.

وجاءت زيارة الوفد السياسي بعد يومين من استقبال الوزير عبد القادر مساهل لضباط من قيادة عملية “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق لبحث تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودًا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وزار الجزائر بحسب «الأناضول» خلال الأسابيع الأخيرة، عدة مسؤولين وشخصيات ليبية، في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وخليفة حفتر قائد القات التابعة لـ”برلمان طبرق”.