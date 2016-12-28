الجعفري: حريصون على بناء علاقات متينة مع الكويت

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بغداد – أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الأربعاء، حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية ومتينة مع الكويت، مشيرا إلى العمل على حل القضايا المشتركة بين البلدين كالحدود والأسرى.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح عُقد في بغداد “نحن حريصون على بناء علاقات استراتيجية ومتينة مع الكويت لتكن نموذجا للعلاقات بالدول الشقيقة الاخرى”.

واعتبر الجعفري، أن “العلاقات العراقية الكويتية متميزة وتقوم على قاعدة مجتمعية عريضة يسودها جود التفاهم المشترك”، ماضياً إلى القول “نعمل على حل القضايا المشتركة كالحدود والاسرى”.

وأعرب الجعفري عن أمله بأن “يستمر دعم الكويت للعراق”، مشيراً إلى أن “العراق لن ينسى من يقف إلى جانبه خصوصاً في الظروف الصعبة”.

يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت خلال الآونة الاخيرة تطورات إيجابية، حيث أكدت الكويت أنها تلمس جدية من الحكومة العراقية في إغلاق الملفات العالقة بين البلدين منذ تسعينيات القرن الماضي.