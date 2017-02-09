«الجفري» أمام «السيسي»: أنا من بلد تمزق كل يوم بمشاركة جيشها

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القاهرة – أشاد الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، بالجيش المصري، والبطولات التي قدمها على مدار التاريخ.

وقال «الجفري» خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إن “الجيش المصري هو الشعب المصري؛ لأن غالبية شباب مصر تجندوا وتدربوا بالجيش، وكانوا جزء منه”، متابعًا: “الجيش المصري مدرسة وليس مجرد مكان للتجنيد”، وفقا لموقع «الشروق».

وأضاف: “لم نسمع أبدًا عن جيش دمرت أهم إمكاناياته، ثم بعد أسبوع بدأ حرب استنزاف، واستطاع خلال ست سنوات فقط تحقيق النصر ورفع العلم المصري”، متابعًا: “الجيش المصري مؤمن وإيمانه فطري وليس متكلف”.

وتابع: “عقيدة الجيش المصري هي الولاء، فأنتم في مصر قد لا تدركون قيمة أن تعيشوا في كنف دولة قائمة وجيش ولائه واحد، أخوكم من بلاد لم تعد فيها دولة، حيث أعيش في دولة دمرت بمشاركة من جيشها الذي انقسم على نفسه”، متابعًا: “قد لا يستطيع أي سياسي أن يقول هذا الكلام بهذا الوضوح، لكني في بلد تمزق كل يوم”.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة بعنوان «مجابهة الإرهاب-إرادة أمة»، بحضور كلًا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، وعدد من الوزراء الآخرين.