الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوياته في أسبوع

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لندن – لامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار الصاعد، بعد نشر بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في نحو أربع سنوات بينما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعدما زاد 0.3% في ديسمبر/كانون الأول، في حين ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة زادت 0.4% في يناير/كانون الثاني، حسبما أوردت فضائية “سي إن بي سي عربية”.

وبعدما هبط الجنيه الاسترليني إلى 1.2386 دولار بعد البيانات الأمريكية عوض بعض خسائره ليجري تداوله بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة فقط خلال اليوم إلى 1.2451 دولار وإلى 84.93 بنس أمام اليورو.