«الجهاد الإسلامي» يدعو لتصعيد الحراك الشعبي وتفعيل انتفاضة القدس

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القدس المحتلة – أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تهزم أمام عنجهية وجرائم الاحتلال المتواصلة.

وبحسب «وكالة قدس نت للأنباء»، قال البطش في كلمة له باسم لجنة القوى الوطنية والإسلامية، خلال مؤتمر تضامني مع الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة اليوم السبت: “إن إرادتنا لن تهزم، نحن أصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا في فلسطين كل فلسطين”.

وأضاف البطش: “لابد من المزيد من الحراك الشعبي لمساعدة الأسرى وتخفيف الضغط عنهم، المعتقلون ينبغي إسنادهم لوقف الممارسات الإرهابية من قبل الاحتلال بحقهم.. وندعو أهلنا في الضفة والقطاع والداخل المحتل للتحركات الشعبية المنظمة لوقف ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، ولاسيما الأسيرين خالد السيلاوي وأحمد النصار”.

وتابع: “يجب أن تخرج الجماهير واللجان الشعبية وتواجه الاحتلال وقطعان المستوطنين بكل ما يمكنها، وعلى كل القوى الوطنية والإسلامية أن تتحرك لوقف التهديد والموت البطيء بحق الأسرى، وفي غزة يجب أن تستمر الفعاليات المساندة للأسرى لتبقى قضية حيّة”، داعياً “أبناء شعبنا ليؤموا خيمة التضامن أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة تضامناً مع الأسرى”.

ودعا البطش إلى “لتفعيل انتفاضة القدس دعماً للأسرى، ونقول لهم حريتكم باتت قريبة وشمس الحرية ستطل على الأسرى عما قريب بإذن الله، لأن هناك أبطال في فصائل المقاومة يسهرون الليل ويعدّون في النهار من أجل حرية الأسرى”.

وأكد البطش: “يجب أن نعمل على تبني استراتيجية ثابتة مفادها تحرير الأسرى، ونحن لن نسكت طالما بقي هناك أسرى أبطال داخل معتقلات الاحتلال، ونقول: لا خيار أمامنا إلا الموت أو المقاومة، لذا نستشهد من أجل أهدافنا النبيلة خير من أن نعيش أذلاء يتحكم بمسار حياتنا العدو”.