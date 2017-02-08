الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للجيش السوري شمالي هضبة الجولان

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القدس المحتلة – أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن قيامه باستهداف موقع تابع للجيش العربي السوري في شمال هضبة الجولان السوري، وذلك ردا على سقوط قذيفة صاروخية مصدرها سوريا في الأراضي الواقعة تحت سيطرة إسرائيلية شمال هضبة الجولان.

وهذه هي أول قذيفة سورية تسقط في أراضي تحت سيطرة اسرائيلية منذ مطلع العام 2017.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان قبل قليل سقطت قذيفة صاروخية في شمال هضبة الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وعادة ما تنزلق قذائف أو إطلاق من القتال الدائر في الأراضي السورية بالقرب من الجدار الحدودي في هضبة الجولان، وفي عديد من الأحيان تقع القذائف في أراضي مفتوحة، وفقا لـ«وكالات».