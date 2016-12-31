الجيش التركي: مقتل 23 عنصرًا من داعش شمال سوريا

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أنقرة – أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، مقتل 23 مسلحا من تنظيم داعش في إطار عملية “درع الفرات” شمالي سوريا، طبقاً لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

وفي بيان صادر عنه اليوم، أشار الجيش التركي إلى استمرار عملياته بالتعاون مع المعارضة السورية للسيطرة على مدينة “الباب” بريف محافظة حلب.

وأكّد الجيش التركي أن القوات المشاركة في “درع الفرات” استهدفت بالأسلحة الثقيلة 172 هدفاً تابعاً لـ”داعش” في محيط المدينة.

وأوضح أن مقاتلات تركية دمّرت 12 هدفاً للتنظيم في مدينة الباب وقرى سفلانية وقبر المقري وبزاغة وتادف وأبو جبار في محيط المدينة.

كما أشار الجيش التركي إلى مقتل 3 عناصر من المعارضة السورية وإصابة اثنين منهم خلال الاشتباكات مع مسلحي التنظيم في المنطقة.

وقال الجيش التركي إن الاشتباكات التي جرت في المنطقة، أسفرت أيضاً عن مقتل 23 مسلحاً من التنظيم الإرهابي وتدمير عدد من أسلحته.