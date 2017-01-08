الجيش التركي: مقتل 32 داعشياً شمال سوريا وقصف 330 هدفاً للتنظيم

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دمشق –صرحت مصادر من الجيش التركي اليوم الأحد، بمقتل 32 من مقاتلي تنظيم داعش، وقصف 330 هدفاً وموقعاً للتنظيم شمال سوريا في إطار عملية درع الفرات.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، أن عملية السيطرة على مدينة الباب التي أطلقتها المعارضة السورية بريف محافظة حلب، مستمرة تحت غطاء تركي مكثف، وفقاً لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية.

وأشار البيان إلى أن مدفعية وهاون وراجمات صواريخ تركية قصفت 292 هدفاً وموقعاً للتنظيم في المنطقة، بينها مواقع دفاعية ومنشآت قيادية ومباني، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة.

ولفت البيان إلى شن طائرات حربية تركية غارات جوية على أهداف التنظيم في مدينة الباب وقرى بزاغة والسفلانية وقبر المقري، ما أسفر عن تدمير 35 موقعًا للتنظيم إلى جانب مدفعين اثنين ودبابة واحدة.

وأوضح البيان أن الاشتباكات التي اندلعت طوال أمس، أسفرت عن مقتل 32 إرهابياً من داعش، مشيراً إلى تفكيك 23 عبوة ناسفة زرعها التنظيم.

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حملة عسكرية في شمال سوريا، تحت اسم “درع الفرات”.