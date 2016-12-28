الجيش التركي يستعد لاستلام طائرات بدون طيار

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أنقرة – كشف مستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، الأربعاء، أن القوات المسلحة التركية تستعد سنة 2017 لاستلام عشر طائرات بدون طيار من طراز “ANKA-S”.

وأكد إسماعيل دمير في بيان خطي، أنه تم عقد اتفاقية بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 مع الشركة العامة للصناعات الجوية التركية لصناعة طائرات بدون طيار للقوات المسلحة التركية لسد احتياجاتهم.

وتتميز طائرات “ANKA-S” بقدرتها على الارتفاع لمسافة 23 ألف قدم، والبقاء لمدة 18 ساعة في الجو، وتتوفر على كاميرات وعدسات عالية الدقة ونظام تحكم عبر الأقمار الصناعية.

وستعمل الطائرات العشر على سد احتياجات القوات المسلحة في مجال الرصد الجوي وتحديد وتثبيت الأهداف.

وأعلن إسماعيل دمير في شهر أيار/ مايو من السنة الجارية أن “تركيا لن تشتري طائرات من دون طيار من الولايات المتحدة الأمريكية، كرد فعل على تقاعس الأخيرة في التعاون مع بلاده فيما يخص مكافحة الإرهاب”.

وأكد مستشار الصناعات الدفاعية أن “بلاده تخطو بخطوات جادة لإنهاء ارتباطها بالخارج فيما يخص التقنيات العسكرية، وأن تركيا باتت تنتج طائرات من دون طيّار قادرة على حمل الأسلحة وإطلاقها”.

وشدد إسماعيل دمير على أن تركيا ستنتج طائرات مقاتلة مع حلول عام 2020، وأنها ستتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا الخصوص.

(وكالات)