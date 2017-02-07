الجيش الجزائري يصادر أسلحة ويدمر مخابئ لإرهابيين

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الجزائر – أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفرزة مشتركة للجيش ضبطت كمية من الأسلحة والذخيرة بمنزل مهجور بمدينة البليدة، التي تقع على مسافة 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي عبر الانترنت اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط مسدسين رشاشين ومسدسين آليين، وأربع قنابل يدوية، و11 خزنة وكمية من الذخيرة والمتفجرات ومعدات تفجير.

وأشار ذات المصدر، إلى أن مفارز أخرى دمرت خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي بومرداس وجيجل ثمانية مخابئ للإرهابيين، تحوي كمية من المواد الغذائية والأفرشة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

واعتقلت مفارز أخرى للجيش وعناصر الدرك وحرس الحدود، 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، خلال عمليات منفصلة غربي وجنوبي البلاد.

يذكر أن مفرزة للجيش دمرت أول أمس الأحد، مخبأين للإرهابيين بولاية بجاية التي تقع على مسافة 250 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائر.