الجيش الجزائري يعتقل عنصرين إرهابيين ومهاجرين

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الجزائر- نجحت قوات من الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، في القبض على عنصرين إرهابيين بمحافظة باتنة شرق البلاد .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن وحدات أخرى من الجيش دمرت 28 قنبلة ومدفعاً تقليدي الصنع ومخبأين للإرهابيين بعد اكتشافها بمحافظتي عين الدفلى والبويرة غرب وشمال البلاد ، مشيراً إلى أنه تم كذلك إيقاف 8 مهربين بمدينتي ورقلة وجانت وضبط بحوزتهم على شاحنة محملة بـ 9740 هاتف نقال و 300 كاميرا مراقبة وسيارتين رباعيتي الدفع وكمية من المواد الغذائية.

وأفاد البيان من جهة أخرى أن وحدات من حرس الشواطئ أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 مهاجراً كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بشواطئ رأس فالكون بوهران .