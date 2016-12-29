الجيش الحر: إيران تحتل أجزاء واسعة من سوريا

رؤية – محمود سعيد

إسطنبول – أكد الجيش السوري الحر، مساء اليوم الخميس، أن إيران تحتل أجزاء واسعة من سوريا وهي ليست جزءاً من الاتفاق الروسي – التركي، وأشار إلى أن الجانب التركي أيدنا بجميع مطالبنا في المفاوضات، مشددا على رفضه “الحديث عن أي فصيل موجود في مناطق الثوار” وذلك في إشارة منه لـ”جبهة فتح الشام”.

وخلال المؤتمر الصحفي للجيش السوري الحر لشرح تفاصيل وقف النار بسوريا، قال إن العملية السياسية ستكون بمشاركة الأمم المتحدة استناداً على “جنيف1″، وإن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لن يشارك في محادثات استانة.

وقال الجيش الحر إن وفده إلى الاستانة عاصمة كازخستان سيشمل الهيئة العليا للتفاوض والفصائل العسكرية ولن يشمل يشمل معارضة موسكو والقاهرة.

وكان الجيش السوري الحر، أعلن في وقت سابق، أنه “تم التوصل لاتفاق هدنة شاملة بعد مفاوضات برعاية تركية – روسية”، لافتا الى ان الاتفاق يشمل جميع المناطق والفصائل في سوريا من دون استثناء، وأنه جاء بعد فشل المجتمع الدولي في حماية السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

وأشار الى ان الحكومة الروسية تفاوضت باعتبارها جهة ضامنة للنظام، موضحا ان المفاوضات لم تتضمن اي لقاء مباشر مع النظام ومليشياته، وعملت على توفير واقع افضل للمواطن السوري.

ولفت الى ان المفاوضات جاءت بعد فشل المجتمع الدولي ومنظماته في دعم الاهالي ونتيجة عدم توفر أي دعم لفصائل المعارضة، مؤكدا “أننا عملنا في المفاوضات من اجل وقف التغيير الديمغرافي في البلاد”.