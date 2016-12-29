الجيش الحر: الاتفاق «الروسي التركي» يشمل عدم استهداف «فتح الشام»

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موسكو – نشرت روسيا بعد ظهر الخميس قائمة بأسماء الفصائل الثورية التي انضمت إلى الاتفاق “الروسي التركي” لوقف إطلاق النار في سوريا.

وتضم القائمة بحسب وزارة الدفاع الروسية “فيلق الشام”، و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”ثوار الشام” و”جيش المجاهدين” و”جيش إدلب” و”الجبهة الشامية”.

فقد أكد “زكريا ملاحفجي” رئيس المكتب السياسي لـ”تجمع فاستقم” التابع للجيش السوري الحر أن فصائل المعارضة وافقت على خطة تدعمها روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار في عموم سوريا.

وشدد “ملاحفجي” بحسب «رويترز» على أن وقف إطلاق النار لا يستثني إلا المناطق الخاضعة تنظيم “الدولة” فقط، وهذا يعني أن الاتفاق يشمل “جبهة فتح الشام”.

في المقابل، أعلنت قوات الأسد في بيان لها الالتزام بوقف إطلاق النار في عموم سوريا يستثني تنظيم “الدولة” وجبهة “فتح الشام” وكل الفصائل المرتبطة بهما.

هذا ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس – الجمعة 30 الأول.

يشار أن “سيرغي شويغو” وزير الدفاع الروسي أكد في وقت سابق اليوم الخميس أن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مقاتل، مشيراً إلى أن موسكو خاضت على مدى شهرين، مفاوضات بوساطة تركية، مع قادة المعارضة السورية، بينهم زعماء 7 من التشكيلات الأكثر نفوذاً، موضحاً أن تلك الفصائل المعارضة تسيطر على الجزء الأكبر من المناطق الخارجة عن سلطة نظام الأسد في وسط وشمال سوريا.