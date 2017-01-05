الجيش الحر: مليشيا «حزب الله» تمنع وفدا روسيا من دخول وادي بردى

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دمشق – أكد الجيش السوري الحر وأحد وجهاء وادي بردى بريف دمشق الغربي، الخميس، ما أُعلن سابقاً عن قيام مليشيا حزب الله اللبناني في قرية دير قانون بمنع وفد روسي -يرافقه وجهاء من المنطقة- من الدخول إلى الوادي، رغم النفي الروسي.

وأوضح المصدر، في حديثه، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد المشترك كرر محاولته للدخول مرة أخرى، إلى منطقة وادي بردى، لكن مليشيا حزب الله اعترضته مجدداً.

ولم تنفِ موسكو رسمياً الحادثة، لكن وكالة سبوتنيك الروسية نقلت عن مصدر روسي وآخر من حزب الله نفيهما أن يكون حزب الله قد منع وفداً روسيّاً -يرافقه وجهاء قرية عين الفيجة القاطنون بدمشق- من دخول قرية دير قانون، للتفاوض مع أهالي عين الفيجة النازحين إلى تلك المنطقة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الجيش السوري الحر في وادي بردى، أن الحزب منع، الأربعاء، وفداً مكوناً من ضباط روس ووجهاء من قرية عين الفيجة كان توجه إلى قرية دير قانون، للتفاوض مع الأهالي.

(وكالات)