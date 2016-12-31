الجيش السوري الحر: الهدنة ستكون لاغية حال استمرار النظام في خرقها

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دمشق – صرحت مصادر من الجيش السوري الحر اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، سيكون لاغيا في حالة استمرار النظام في خرقه.

وأكدت وسائل إعلام التزام أطراف الأزمة السورية باتفاق وقف إطلاق النار بالرغم من وقوع اشتباكات في مناطق عدة.

وقال مسؤولي المعارضة والنشطاء السوريين قولهم إن حالة من الهدوء لا تزال مستمرة في معظم مناطق البلاد في الساعات الأولى من سريان اتفاق الهدنة، بالرغم من اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة على امتداد الحدود بين محافظتي إدلب وحماة، بالإضافة إلى سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة جنوب البلاد، في شمال غرب مدينة درعا وريف القنيطرة الأوسط على وجه الخصوص.