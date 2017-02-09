الجيش السوري الحر يسيطر على مواقع جديدة غربي الباب

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دمشق – واصلت فصائل المعارضة السورية ضمن عملية “درع الفرات”، اليوم الخميس، هجومها على مواقع تنظيم داعش وتمكن الجيش الحر من السيطرة على المزيد من المواقع التي يتحصن بها عناصر التنظيم بعد معارك دارت بين الجانبين.

واستهدف داعش مواقع لـ«درع الفرات» بعربة مفخخة، فيما استهدفت الطائرات التركية عدة مواقع للتنظيم غربي مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا، وفقاً لوكالة «آرا نيوز» الإخبارية».

وأشارت مواقع للمعارضة السورية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقدم الجيش الحر في المدينة، وبينها موقع إعلام الثورة الذي نشر على تويتر، أمس الأربعاء، فيديو يظهر إعلان أحد قادة الجيش السوري الحر السيطرة على جبل الشيخ عقيل والمشفى الوطني غربي مدينة الباب.

وقال أحد مقاتلي المعارضة بريف الباب الشمالي إن “مقاتلي درع الفرات واصلوا تقدمهم على حساب تنظيم داعش بالجهة الغربية من مدينة الباب، وتمكنوا من السيطرة على المتحلق الغربي الواصل بين مدينة الباب ومدينة مارع، بعد معارك عنيفة لا تزال متواصلة ضد تنظيم داعش”.

وأشار إلى أن “عناصر التنظيم استهدفوا بعربة مفخخة مواقع سيطرت عليها فصائل درع الفرات غربي مدينة الباب واقتصرت أضرارها على المادية فقط”.