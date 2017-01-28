الجيش السوري يسيطر على نبع الفيجة قرب دمشق

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بيروت – قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية إن “القوات الحكومية السورية دخلت بلدة عين الفيجة قرب دمشق، اليوم السبت، وسيطرت على نبع يمد معظم أنحاء العاصمة بالمياه”.

وأضاف أن “الجيش السوري دخل المنطقة الواقعة في وادي بردى بعد التوصل لاتفاق مع المسلحين الذين قاتلوا للاحتفاظ بها”.

وتابع أن “الاتفاق يشمل خروج المسلحين من المنطقة”، بحسب وكالة «رويترز».

وفي المقابل، ذكرت الهيئة الإعلامية في وادي بردى، على حسابها الرسمي في تويتر، أن “قرى وادي بردى عاشت هدوءاً نسبياً أمس الجمعة، مصحوباً بتوقف القصف و محاولات الإقتحام من قبل النظام السوري وميليشياته”.