الجيش السوري يصل الى مشارف الباب

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دمشق – وصل الجيش السوري، اليوم الجمعة، إلى مشارف مدينة الباب معقل تنظيم داعش، الذي يستهدفه أيضاً الجيش التركي وفصائل من المعارضة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “جنود النظام والقوات الحليفة وصلوا إلى مسافة 1.5 كلم من المدينة في شمال سوريا”.

وأضاف أن القوات حققت “تقدماً مهماً”، وسيطرت على قرية قرب الباب، آخر معقل رئيسي للجماعة الإرهابية في محافظة حلب.

والباب محاصرة منذ الإثنين، عندما قطعت القوات الحكومية التي تتقدم من الجنوب طريقاً يؤدي إليها في حين تتقدم القوات التركية والفصائل نحو المدينة من الشمال والشرق والغرب.

والخميس، قتل خمسة جنود أتراك في المعارك ليرتفع عددهم إلى 10 على مدى يومين، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الحكومية.

يذكر أن تركيا بدأت في 24 أغسطس تدخلاً غير مسبوق في سوريا ضد المقاتلين الأكراد وأحرزت في البداية تقدماً سريعاً، لكنها أصبحت الآن غارقة في معركة دامية منذ ديسمبر.

وذكرت وكالة أنباء دوغان أن “66 جندياً تركياً قتلوا في سوريا منذ بدء التوغل التركي في أغسطس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه “بمجرد الانتهاء من عملية الباب، فإن تركيا وحلفاءها قد يرسلون قوات خاصة إلى الرقة، العاصمة الفعلية لداعش في سوريا”، وفقا لـ«د ب أ».