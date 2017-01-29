الجيش الصيني: الحرب مع ترامب «واقعا عمليا»

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بكين – قال مسؤول عسكرى صينى كبير، إن الحرب مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب أصبحت “واقعا عمليا”، ولم تعد مجرد شعار.

وقالت صحفية “الإندبندنت” فى تقرير لها، إن العلاقات الأميركية – الصينية أصبحت أكثر توترا تحت إدارة ترامب، ويبدو أن تصريح المسئول العسكرى الصينى جاء ردا على الخطاب “العدائى” من الإدارة الجديدة بواشنطن ضد الصين.

وأوضحت أن التصريح يعكس وجهة نظر اللجنة العسكرية المركزية التى تتمتع بالسلطة الكاملة على القوات المسلحة الصينية، مشيرة إلى أن المسؤول طالب الولايات المتحدة بإعادة النظر فى إستراتيجيتها بمنطقة آسيا – المحيط الهادى.

كما دعا المسئول إلى الانتشار العسكرى فى بحر الصين الجنوبى، والبحر الذى يقع شرقها، وهى مناطق تشهد حاليا توترا، وإلى نشر نظام دفاع صاروخى لحماية شبه الجزيرة الكورية، وهى نقطة أخرى بالمنطقة.

وأشارت إندبندنت إلى أن ترامب وأعضاء بإدارته أظهروا تشددا ضد الصين، إذ وصفها ترامب بأنها “تتلاعب فى العملة”، واتهمها بالخداع فى التجارة والتكتيكات الاقتصادية، وتجاهل السياسة الأميركية الراسخة “سياسة صين واحدة”، واتصل علنا بالرئيسة التايوانية تساى إنج – وين فى خطوة أغضبت بكين كثيرا، وفقا لـ«24».